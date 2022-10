Iker Casillas et Carles Puyol : Leur attitude dégoûte le premier footballeur à avoir fait son coming out

C'est une histoire qui fait beaucoup parler depuis hier et les répercussions pour la communauté LGBT sont très mauvaises si l'on en croit le footballeur Josh Cavallo. Hier après-midi, sans vraiment de raison, la légende du football Iker Casillas publiait un message sur son compte Twitter annonçant son homosexualité. "J'espère que vous allez me respecter : Je suis gay", annonçait l'ancien gardien du Real Madrid, créant de très nombreuses réactions de la part des internautes et des médias. Un coming out totalement inattendu de la part du sportif de 41 ans, très longtemps en couple avec la journaliste Sara Carbonero. Selon la presse espagnole, Iker Casillas aurait publié ce message pour mettre fin aux nombreuses rumeurs de couple dont il fait l'objet ces dernières semaines. On le disait notamment très proche avec Shakira, actuellement en plein divorce avec un autre footballeur espagnol, Gerard Piqué.

Suite à ce message, son ancien coéquipier en équipe nationale espagnole, Carles Puyol lui répondait : "Il est temps de raconter notre histoire, Iker", accompagné d'un smiley coeur rouge. Finalement, tout ceci n'était pas vrai et quelques heures après, Iker Casillas a publié un message indiquant que son compte avait été hacké. "Compte piraté. Heureusement tout est en ordre. Mes excuses à tous mes followers. Et bien sûr, plus d'excuses à la communauté LGBT", écrivait-il, suivi de peu par l'ancien défenseur du FC Barcelone, toujours sur Twitter : "Je me suis trompé. Pardon pour cette blague sans aucune mauvaise intention et absolument hors de propos. Je comprends que j'ai pu blesser certaines sensibilités. Tout mon respect et mon soutien à la communauté LGBTIQA+".

Voir mes modèles et légendes du foot se moquer d'un coming out et de ma communauté est au-delà de l'irrespect

Malgré les excuses, cet épisode passe très mal auprès d'un footballeur en particulier, Josh Cavallo. Devenu en octobre 2021 le premier footballeur en activité à faire son coming out, il a particulièrement mal pris cette blague de très mauvais goût. "Voir Casillas et Puyol se moquer de leur coming out est décevant. C'est un voyage difficile que toute personne LGBTQ+ devra traverser. Voir mes modèles et légendes du foot se moquer d'un coming out et de ma communauté est au-delà de l'irrespect", a-t-il lâché sur Twitter, provoquant de nombreuses réactions des internautes, son message étant liké plus de 50 000 fois.