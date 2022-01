Josh Cavallo révolté : le footballeur victime d'injures homophobes deux mois après son coming out

C'est une situation assez rare pour que l'on souligne le courage et la bravoure de Josh Cavallo. Si le sujet de l'homosexualité est depuis toujours l'un des plus gros tabous dans le sport, le jeune australien de 22 ans a décidé de faire partie des pionniers de son sport en dévoilant ouvertement son homosexualité. Un geste fort et qui a énormément fait réagir, notamment les plus grandes stars de son sport, et un pas dans la bonne direction pour le sport en général et jeune homme qui souhaite, avec sa prise de parole, faire avancer la cause.

Malheureusement pour lui, il est désormais devenu une cible facile pour les supporters en tribune... Joueur de l'équipe d'Adélaïde, Josh Cavallo se déplaçait samedi dernier du côté de Melbourne et ce dernier a eu la mauvaise surprise d'être la victime d'insultes. C'est lui-même qui a révélé l'information sur son compte Instagram à la suite du match. Suivi par 156 000 abonnés, le milieu de terrain a mis en ligne un long message pour expliquer la situation. "Je ne vais pas prétendre que je n'ai pas vu ou entendu les abus homophobes lors du match d'hier soir. Il n'y a pas de mots pour vous dire à quel point j'ai été déçu. En tant que société, cela montre que nous sommes toujours confrontés à ces problèmes en 2022", déclare-t-il en introduction.

La haine ne gagnera jamais

Pour accompagner ce puissant message, Josh Cavallo a choisi une photo de lui à un moment où il se prend la tête entre les mains pour exprimer son désarroi face à ces insultes dont il est la cible. "Cela ne devrait pas être acceptable et nous devons faire plus pour responsabiliser ces personnes", lance-t-il, avant de poursuivre avec un message plein d'espoir : "La haine ne gagnera jamais. Je ne m'excuserai jamais d'avoir révélé ma vérité et, plus récemment, qui je suis en dehors du football".

Dégoûté, mais pas découragé, Josh Cavallo s'adresse par la suite aux jeunes gens qui peuvent connaître le même sort que lui. "Gardez la tête haute et continuez à poursuivre vos rêves. Sachez qu'il n'y a pas de place dans le jeu pour cela", lance-t-il. Suite à son message, la Ligue de football australienne a décidé de lancer une enquête pour trouver et sanctionner les auteurs de ces actes.