Ilona Smet : Sa mère Estelle Lefébure partage de sublimes photos de famille pour son anniversaire

Encore une belle démonstration d'amour entre mère et fille ! Estelle Lefébure a partagé de magnifiques clichés sur Instagram de sa fille Ilona ce mardi 17 mai, jour de son anniversaire. Après avoir fêté l'anniversaire de sa célèbre maman, c'est aujourd'hui au tour de cette dernière de lui rendre la pareille. Quelle complicité !

Sur Instagram, l'ancienne femme de David Hallyday a rendu hommage à sa fille pour célébrer son 27e anniversaire. On a découvert ainsi une série de trois images. Sur l'une d'entre elles, on retrouvait Estelle Lefébure toute souriante avec sa petite Ilona encore jeune. "De qui c'est l'anniversaire aujourd'hui ? Mon bébé Ilona", pouvait-on lire en légende. Sur le second cliché, c'était cette fois Ilona enfant dans une robe blanche et bleue, et dont on pouvait déjà discerner une ressemblance avec sa maman, que les followers ont découvert. "Joyeux anniversaire mon coeur", a ajouté le célèbre mannequin. Sur la dernière story, c'est Ilona en jeune femme en poncho et avec un chapeau panama sur la tête que nous pouvons admirer. Une rafale d'emojis coeur complétait l'image (voir diaporama).

On se demande maintenant si Ilona fera aussi bien que sa mère pour célébrer son anniversaire. En effet, Estelle avait été aperçue aux côtés de son autre fille Emma dans un restaurant parisien vegan pour fêter dignement ses 56 ans. Les deux femmes avaient passé une soirée de folie à boire quelques shots enflammés et chanter du Céline Dion en karaoké.

Quant à Ilona, elle préférera surement passer un anniversaire calme et éloigné de l'agitation des lieux de fête. En effet, la jeune femme a annoncé il y a peu attendre un enfant avec le banquier et homme d'affaires, Kamran Ahmed. Les deux tourtereaux se sont d'ailleurs mariés il y a peu, après presque 10 ans de relation. Ils avaient commencé à se fréquenter en 2013, alors qu'elle vivait à Los Angeles et que lui s'occupait de ses affaires à Monaco.