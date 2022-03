Imen Es effondrée sur scène : les larmes aux yeux, elle est contrainte d'annuler son concert...

La jeune et populaire chanteuse Imen Es était en larmes sur scène alors qu'elle devait assurer un show de la tournée de son album ES à l'étranger, dimanche 20 mars. Sur une vidéo, on peut la voir effondrée de chagrin, les larmes aux yeux...

La jeune femme de 23 ans poursuivait la tournée promo de son dernier album hors des frontières françaises et avait donné rendez-vous à ses fans du coté de la Belgique à Bruxelles. Mais la fête n'a pu avoir lieu à cause d'un souci de santé de la vedette. En effet, Imen Es s'est présentée sur scène, la voix complètement éteinte, pour annoncer à ses fans qu'elle ne pourrait tenir sa promesse de chanter ce soir. Celle qui est devenue maman d'un petit Djibril en mai 2021 n'a pas pu retenir ses larmes et a été rejointe sur scène par son ami et producteur, le rappeur Abou Debeing. Il a pris la parole et a déclaré que le concert serait reporté à une date ultérieure. Les fans venus applaudir leur idole ont chaleureusement réconforté la star par des cris d'encouragement.