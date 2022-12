Incroyable Talent : Hélène Ségara en pleurs à l'annonce du gagnant, une "émotion si grande" pour la chanteuse

Ce mardi 20 décembre, après plusieurs semaines de compétition, la finale d'Incroyable Talent a été diffusée en direct sur M6. Ils étaient encore 13 candidats en lice pour espérer décrocher la victoire et le chèque de 100 000 euros qui l'accompagnait. Et à l'issue de cette dernière soirée haute en couleur, c'est le benjamin de l'aventure qui l'a remportée. À savoir, Rayane.

Du haut de ses 15 ans, il avait bouleversé tout le monde dès le lancement de l'émission en octobre dernier grâce à sa sublime prestation au piano ainsi qu'avec son histoire personnelle. L'adolescent racontait vivre dans un foyer situé à Montreuil depuis un an, son papa n'ayant pas de logement fixe et sa maman ayant trop de problèmes de santé. C'est à cette période qu'il a commencé à apprendre le piano, en regardant des vidéos YouTube. Il s'est entraîné dans les gares ou les magasins de musique et c'est ainsi qu'il avait été repéré par le directeur de casting d'Incroyable Talent. Son premier passage avait tellement ému la jurée Hélène Ségara qu'elle lui avait offert son Golden Buzzer, ce qui lui permettait alors d'accéder directement à la finale.

Si heureuse que le public t'ai choisi

C'est donc tout naturellement que la chanteuse, elle aussi placée en foyer étant plus jeune, était des plus heureuses à l'annonce de la victoire de Rayane. C'est en pleurs qu'elle s'est d'ailleurs empressée de le retrouver sur scène pour le féliciter et le prendre dans ses bras. Puis, sur Instagram, elle lui a dédié un touchant post. "Mon émotion est si grande pour toi Rayane... Si heureuse que le public t'ai choisi parmi de si merveilleux talents et que le ciel éclaire ta route... Travaille encore et toujours pour sublimer ce don. Ton destin t'attend et je ne serai pas loin...", lui a-t-elle adressé en légende d'une photo de leur duo complice.