Incroyable Talent : Mort d'un ancien candidat à seulement 30 ans

Voilà une mauvaise nouvelle pour l'ensemble de la famille Incroyable Talent. D'après les informations de TMZ, ce vendredi 3 décembre 2021, un ancien candidat à la franchise américaine du programme - America's Got Talent - est mort. Une triste disparition pour sa famille ainsi que pour les fans de l'émission.

Sur le compte Instagram du show télé, les internautes ont pu découvrir la terrible nouvelle. "La famille du programme est triste d'apprendre la mort de Jay Jay Philipps. Notre profonde peine s'adresse à sa famille et à ses amis", peut-on lire. Un décès soudain pour le rockeur qui avait marqué le programme en 2017. Car d'après les informations obtenues par le média américain l'homme de 30 ans serait mort des suites de complications liées à la Covid-19. Pour rappel, Jay Jay Phillips avait fait ses débuts à la télévision dans la quatrième saison du concours de talents, mais a été éliminé tôt. Il est revenu pour la douzième saison où il a été éliminé aux portes des quarts de finale.

Selon les propos d'un membre de sa famille à TMZ, Jay Jay Phillips luttait contre la maladie depuis la semaine de Thanksgiving, soit la semaine du 22 novembre dernier. Et dès que ses proches ont appris la nouvelle, ces derniers le "contactaient en permanence par téléphone." Malheureusement, l'état de l'ancien candidat s'est détérioré le 24 novembre dernier, soit la veille de la fête du partage. Dès lors, sa famille l'a alors emmené à l'hôpital qui, à leur arrivée, leur a simplement diagnostiqué un manque de sommeil... C'était la dernière fois que sa famille l'a vu vivant. C'est la petite amie de Jay Jay et sa mère - infirmière de profession - qui l'ont visité le 25 novembre dernier et l'ont trouvé mort.

Toujours selon les informations dévoilées par le média, le proche du rockeur a annoncé que l'ancien candidat n'était pas vacciné, mais, peu de temps avant de tomber malade, avait déjà prévenu ses proches sur ses intentions de se faire vacciner. Le père de Jay Jay Phillips, avec qui il vivait, demeure encore hospitalisé à l'heure actuelle et a été placé sous assistance respiratoire.