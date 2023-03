Inès de la Fressange entourée de ses deux filles Nine et Violette d'Urso, son célèbre amoureux en soutien

Violette d'Urso n'a que 6 ans lorsque son père Luigi d'Urso, homme d'affaires plutôt réputé dans le monde de la mode, décède brutalement d'une crise cardiaque à 55 ans. En voyage scolaire lorsque le drame survient, ce n'est que trois jours après qu'elle est mise au courant, sa maman Inès de la Fressange voulant plus que tout la protéger de cette tragédie avec laquelle elle devra vivre toute sa vie, tout comme sa grande soeur Nine.

Après avoir écarté durant de longues années son deuil, Violette d'Urso ressent le besoin de l'affronter. Connaître son père qui n'est plus, le pays de ses origines, l'Italie. La jeune femme part alors à la recherche de toutes ces réponses dont elle a aujourd'hui tant besoin pour avancer, se construire. Mais c'était sans se douter que les recherches qu'elle veut mener vont la conduire à de douloureuses découvertes, que Violette d'Urso a couchées sur le papier et qui ont donné naissance à son livre Même le bruit de la nuit a changé publié aux éditions Flammarion.

Un père toxicomane et alcoolique

Aujourd'hui âgée de 23 ans et plus armée pour entendre les vérités parfois difficiles, la fille d'Inès de la Fressange s'est ainsi retrouvée confrontée à la face très sombre de son papa. Luigi d'Urso était toxicomane, dépendant à l'héroïne et alcoolique. "Violette d'Urso découvre l'ombre dans la lumière. Son père : la toxicomanie et la dépendance à l'héroïne ; l'alcoolisme, la proximité avec les mouvements d'extrême gauche (...) ; la mort par overdose d'une jeune femme aussitôt abandonnée dans un cagibi", écrivait la semaine dernière Le Journal du dimanche dans un long article consacré à Violette d'Urso et à son histoire. "Pour faire le deuil de mon père, il me fallait savoir qui il était, mais je me suis aussi rendu compte que j'ai pris connaissance de mes secrets de famille à l'âge où il fallait que je les apprenne. Aujourd'hui, je peux dire : ma mère m'a préservée et elle a eu raison de le faire", commentait de son côté la jeune femme.

Mais dans sa démarche, Violette d'Urso ne voulait pas blessée sa célèbre maman. "Non seulement c'est un personnage public, mais j'avais en outre beaucoup de scrupules à remuer cette histoire qui nous a un peu été volée par la presse à l'époque", a-t-elle commenté récemment auprès du magazine Point de Vue.

Inès de la Fressange fière de sa fille

Consciente du besoin de sa fille à devoir trouver toutes les réponses à ses questions, Inès de la Fressange l'a laissée avancer et travailler sur son livre, en lui apportant tout son soutien. Ce soutien, l'ancien mannequin de 65 ans le lui a exprimé publiquement samedi 25 mars, lorsqu'elle l'a accompagnée à sa séance de dédicaces organisée à la librairie Galignani située dans le premier arrondissement de Paris. Inès de la Fressange y a retrouvé ses deux filles et était accompagné de l'homme qui partage sa vie amoureuse depuis plusieurs années : Denis Olivennes.

Grand homme de culture passé par l'ENA, Denis Olivennes est aujourd'hui directeur général et co-gérant de Libération. Précédemment passé par Europe 1, il soutient sa belle-fille Violette dans la sortie de son livre. Tous deux sont apparus complices lors de la séance de dédicaces.

Jean-Charles de Castelbajac, ami de famille, accompagné de sa femme Pauline et de leur fille Eugenie qui vient de fêter ses 3 ans, avait également fait le déplacement. Une journée riche en soutiens pour Violette d'Urso.