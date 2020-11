Inès (Koh-Lanta) lynchée : un homme politique s'en mêle !

Depuis sa participation à Koh-Lanta, l'île des héros (TF1), saison diffusée en 2020, Inès a rejoint le casting de La Villa des coeurs brisés (TFX) et devait même participer avec son nouveau compagnon Tristan à La Bataille des couples (TFX). Le 30 octobre 2020, elle a finalement confié avoir annulé sa participation au show. En pleine crise sanitaire liée au Covid-19, l'infirmière de 26 ans a pris la décision de mener la bataille face au virus, à l'hôpital, et évoqué une éventuelle troisième vague. Des propos qui lui ont valu de nombreuses moqueries... notamment d'un homme politique !

"On se tape une deuxième vague, il y en aura une troisième. J'ai été traumatisée par ce que j'ai vu lors de la première, des conditions, des protocoles qu'on était obligé de suivre qui étaient durs. Là, ça redevient hardcore, le personnel est au bout du bout, et on va se retaper une troisième vague c'est certain, a-t-elle lancé en story sur Instagram. Je suis tellement remontée contre le gouvernement, et sur cette deuxième vague, il y a de moins en moins de personnel soignant. Ils sont soit touchés par le Covid, soit en dépression. Et merci pour la revalorisation." Nos confrères de CNEWS en ont fait un article qui a beaucoup amusé les internautes.