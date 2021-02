Inès (Koh-Lanta) taxée de "frustrée" et de "grosse faux-cul" : Dylan Thiry la tacle violemment !

Plus que quelques jours de patience avant de découvrir les premiers épisodes de la nouvelle saison de La Villa des coeurs brisés. Comme chaque année, une poignée de candidats de télé-réalité fait confiance à la love coach, Lucie, pour régler leurs problématiques. Et comme chaque année, les clashs accompagneront leur quotidien. Il y a un duo qui promet déjà de faire couler beaucoup d'encre, c'est Dylan Thiry et Inès Loucif. Les anciens aventuriers de Koh-Lanta se sont tous deux reconvertis dans le milieu du petit écran et en tant qu'influenceurs. On imagine alors que ces points communs auraient pu les rapprocher mais, il n'en est rien.

"Je sens le vice et l'intérêt. Je sens quelque chose de pas bon !", a déclaré Inès lors d'une interview pour Voici. Et d'expliquer : "Le premier soir Dylan ne m'a pas ratée ! Il m'avait déjà parlée sur les réseaux sociaux pour me féliciter pour Koh-Lanta. J'avais répondu très froidement et rapidement. Et sur le tournage quand on s'est vus, je n'ai pas trop aimé son comportement. (...) Et comme je suis arrivée en couple dans l'aventure, je me suis dit : 'stop, ça devient un manque de respect'. Donc je lui ai dit et il l'a mal pris, mais c'est Dylan. Il est très susceptible et se braque très vite."

Inès, c'est la première à jouer un rôle

Nos confrères ont par la suite accordé un droit de réponse au principal intéressé. Et autant dire que l'ex de Fidji Ruiz n'y est pas allé de main morte pour évoquer sa camarade. "Elle n'aime pas trop les blagues, a-t-il lâché d'entrée. On sort de la même aventure et je voulais sympathiser avec elle, c'est normal ! Mais quand t'es frustrée, t'es frustrée !" D'après Dylan, Inès n'a pas joué franc jeu en intégrant le tournage de La Villa des coeurs brisés et il l'accuse d'avoir été malhonnête du début à la fin. "Inès, elle, c'est la première à jouer un rôle. En off, elle est une autre personne. (...) Elle dit que je suis là pour le buzz, mais elle, elle est là pour faire en sorte de ressortir avec une belle image parce qu'elle sort de Koh-Lanta. (...) Pour le coup, c'est une grosse faux-cul !", s'est-il emporté.

Il ajoute : "Quand les caméras sont éteintes, elle est là à insulter les filles et rabaisser les mecs. (...) À un moment donné, il faut être soi-même. Les gens t'aiment ou pas, mais au moins, tu es honnête avec le public. C'est très important à la télé et ça je l'ai découvert avec le temps. Quoi qu'il arrive, ton masque tombe. Et elle, il est tombé et on va le voir dans l'aventure." Ça promet !