Inès Loucif (Koh-Lanta) : Denis Brogniart lui "en a mis plein la tête", ce qu'il ne supporte pas qu'elle fasse

C'est peut-être difficile à croire lorsqu'on fait défiler ses photos mais Inès Loucif n'est pas satisfaite de son physique. L'ancienne aventurière et finaliste de Koh-Lanta a donc participé au dernier tournage de La Villa des coeurs brisés (TFX) dans l'espoir de se débarrasser de ses complexes grâce aux précieux conseils de la love coach, Lucie. "Je ne supporte pas ce que je suis. C'est une problématique qui touche vraiment au quotidien et qui n'est pas facile à vivre. J'ai déjà tenté de la résoudre par divers moyens, par le sport ou des aides psychologiques. Ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, j'arrive à un stade où je n'en peux plus ! Je sature !", a expliqué la jolie brune de 27 ans lors d'une interview pour Voici.

Cette problématique, Inès Loucif la traîne depuis trop longtemps et, au fur et à mesure, elle a développé quelques petites manies pour tenter de s'accepter au mieux, notamment sur les réseaux sociaux. Ce qui n'est pas pour plaire à Denis Brogniart. "Je n'ai pas de problème avec mon corps mais avec mon visage, ce que je renvoie. C'est très compliqué pour moi ! Je le sais, ma famille me le dit, que je peux plaire aux gens mais je ne me plais pas. Vous ne me verrez jamais sans filtre sur Instagram ! Et Dieu sait que Denis Brogniart m'en a mis plein la tête parce qu'il ne supporte pas ça. Jamais vous me verrez poster une photo sans la retoucher. Même de passer à la télé, on ne dirait pas, mais je pense aux caméras, à l'angle du visage", a-t-elle admis. Inès Loucif a même tenté d'avoir recours à de la chirurgie esthétique mais, à son grand regret, il n'existe pas de solution à son problème. "L'opération n'a pas pu se faire parce que c'est mon corps qui ne veut pas, donc je ne peux pas", a-t-elle encore confié.

Il n'y a pas que sa tendance à mettre des filtres qui agace Denis Brogniart. L'animateur de Koh-Lanta ne cache pas son déplaisir à voir d'anciens candidats du jeu de survie se laisser tenter par la télé-réalité. Il aurait alors espéré qu'Inès n'emprunte cette voie à son tour. "Tu me confirmes que tu vas rester infirmière ? Ce métier pour lequel tu as fait pas mal de sacrifices. Tu as emprunté pour réussir tes études...", avait-il tenté de la raisonner en juin 2020 lors d'un live. Et d'insister : "Si j'ai un conseil à te donner, tu as un super job qu'on salue encore plus après la Covid, donc garde ce métier qui va te permettre de te construire et d'acquérir une expérience intellectuellement et psychologiquement. Garde ça !"