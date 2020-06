Inès (Koh-Lanta) traitée de "poupée" : une ex-gagnante la tacle

En 2019, Maud Bamps a gagné Koh-Lanta, La Guerre des chefs. La Belge qui avait fait face à Cindy Poumeyrol regarde de près la saison 2020. A la veille de la finale qui oppose Inès, Naoil et Claude, la gagnante a donné son avis sur les finalistes lors d'une interview accordée à Ciné Télé Revue (repérée par Télé Loisirs).

Et la candidate que Maud ne soutient pas vraiment est... Inès. La belle infirmière est la candidate qui lui paraît être "la moins dangereuse". "Elle est un peu la 'poupée' comme l'était Cindy dans ma saison.", déclare-t-elle. Sympa... La suite est encore pire : "A la différence que Cindy avait un côté stratégique beaucoup plus poussé et était une sportive aguerrie dans certains domaines. Inès, elle est plus jeune, elle manque de maturité." Inès appréciera certainement ! Peut-être Maud fait-elle références aux coups de sang d'Inès avec Moussa et Claude, ou à la polémique sur le maillot de bain de la jeune femme. Toujours est-il qu'Inès est en finale et elle ne le doit qu'à elle-même.

Claude non plus n'est pas dans les petits papiers de Maud. Le héros qui a déjà échoué deux fois en finale (alors qu'il avait toujours gagné les poteaux) de Koh-Lanta et qui a battu encore des records en remportant beaucoup d'épreuves individuelles cette saison n'est pourtant pas celui qui c'est "dépassé le plus" selon elle. Malgré tout, elle est heureuse de le voir en finale et nous on lui souhaite que l'adage "jamais deux sans trois" ne se vérifit pas.

La chouchoute de Maud, c'est donc Naoil qu'elle aurait aimé côtoyer, à l'instar de Sam.