Inès Loucif (Koh-Lanta) provoque l'hystérie sur son lieu de travail : "Ça fait peur..."

Lors du premier confinement, en mars 2020, les téléspectateurs ont fait la connaissance d'Inès Loucif. Cette jeune femme de 27 ans originaire de Toulouse a participé à ce moment-là à Koh-Lanta, émission pour laquelle elle a terminé finaliste. Depuis, Inès - qui avait fait le buzz dès les premiers épisodes pour son maillot de bain très échancré - est devenue une superstar sur les réseaux sociaux. Une notoriété naissante qui lui a donné l'envie de poursuivre une carrière à la télé. C'est pourquoi elle a accepté de rejoindre le casting de la nouvelle saison de La Villa des coeurs brisés, attendue le 15 février 2021 sur TFX. Mais la célébrité a parfois ses revers. Inès le constate lorsqu'elle est amenée à reprendre son travail d'infirmière à l'hôpital.

Lors d'une interview accordée à Voici, la jolie brune fraîchement célibataire a confié être très souvent reconnue par les patients qu'elle traite. "Le matin, les patients ont des prises de sang et quand je vais les voir, alors qu'on s'est vus toute la nuit, ils attendent 6h pour me dire : 'Je voulais vous demander, vous n'êtes pas Inès de Koh-Lanta ?'. Du coup, je rigole et je parle avec eux. Ça se passe tout le temps super bien !", assure-t-elle.

En revanche, elle apprécie beaucoup moins d'être le centre de l'attention auprès de ses collègues. D'après elle, ces derniers n'ont pas toujours la meilleure des attitudes à son égard. "C'est limite le personnel soignant qui me met parfois plus mal l'aise que les patients ! Comme je suis intérimaire, je vais dans les services où j'ai mes habitudes et je fais trois hôpitaux. Mais les équipes changent et parfois des gens ne me connaissent pas. Et quand je débarque, ça frôle l'hystérie et c'est gênant. Ça fait un peu peur. On est quand même sur le lieu de travail. Des fois, c'est difficile à gérer parce qu'en plus de travailler, il faut parler de Koh-Lanta toute la nuit", a-t-elle rapporté. Inès nuance malgré tout ses propos en soulignant que tout le monde est toujours "cool" avec elle.