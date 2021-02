Inès Reg : Victime de harcèlement à l'école, "ça a été très compliqué à vivre"

Inès a également évoqué la situation sanitaire et les restrictions gouvernementales qui l'empêchent de se produire en spectacle : "Mon fololo, le spectacle me manque si fort, à un point où parfois j'ai l'impression de ne plus réussir à respirer. Parce que la scène ce n'est pas mon travail mais ma vie et vos rires sont mon souffle. Des fois dans la nuit je réveille Kévin [Kévin Debonne, son mari, NDLR] parce que je suis persuadée que mon coeur s'arrête alors il va sur Doctissimo pour comprendre mes symptômes. Mais il n'y a rien à comprendre sans vous, sans la scène je ne respire plus. Je m'ennuie pas, j'ai mille choses à faire, je peux payer mon loyer et ma santé va bien alors je ne veux pas me plaindre.. Seulement je ne vibre plus, je ne vis plus sans vous, sans nous".