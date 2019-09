Ingrid Chauvin : Chevauchée fantastique à Saint-Jean-Cap-Ferrat

Le week-end a débuté sur des chapeaux de roue pour Ingrid Chauvin. Du 21 au 22 septembre 2019, la comédienne était la marraine d'un événement rempli de bolides grands luxes et de jantes métalliques : le Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pendant deux jours, le bord de mer situé a été le théâtre d'un spectacle éblouissant, empli de voitures et de motos de collection... que l'héroïne de Demain nous appartient a pu tester avec un plaisir non dissimulé.

Au programme de cet événement mêlant concours et exposition de voitures et de motos magnifiques : des simulations de conduites pour les enfants, des parties de pétanque pour tout le monde et des tours en Ferrari ou en Lamborghini. Les fans d'Ingrid Chauvin ont donc vécu un moment splendide de bien des manières, puisqu'entre deux coups de volant, ils ont pu rencontrer l'actrice lors de séances de dédicaces. Pour inaugurer cette 6e édition de l'événement, la maman de Tom s'est d'ailleurs jointe au maire, Jean-François Dieterich. Ensemble, ils ont découpé une bande tricolore, le sourire aux lèvres, afin d'officialiser les festivités. "Une journée placée sous le signe de l'élégance, écrit-elle sur son compte Instagram. Merci à tous ces passionnés. Merci à tous pour votre accueil si chaleureux."