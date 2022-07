Ingrid Chauvin : Rare photo de son fils Tom pendant leurs vacances, il a bien grandi !

Ingrid Chauvin est une maman comblée. Il y a six ans, elle a donné naissance à un petit garçon prénommé Tom (fruit de son ancienne union avec Thierry Peythieu). Un petit garçon qu'elle dévoile peu sur ses réseaux sociaux. Sa photo postée le 28 juillet 2022, en story Instagram, n'est donc pas passée inaperçue.

C'est à Antibes qu'Ingrid Chauvin est actuellement. La star de Demain nous appartient profite de son fils durant cette période de repos bien méritée. Le duo s'est rendu à Antibesland, un parc d'attraction pour petits et grands. Et la mère de famille de 48 ans n'a pas manqué de s'immortaliser au côté de son fils. Ainsi, ses abonnés ont pu l'admirer souriante et sublime en short en jean et t-shirt rouge. Elle a des lunettes de soleil vissées sur le nez et a le corps légèrement penché vers une rambarde. A ses côtés se tient Tom, dont le visage est dissimulé par un émoji. Le petit garçon porte un bermuda rouge et une chemise blanche. Bien que son doux minois ne soit pas exposé, on peut apercevoir sa belle chevelure blonde.

Les clichés de Tom se faisant rares sur le compte Instagram d'Ingrid Chauvin, on remarque immédiatement qu'il a bien grandi. Une photo qui a, à coup sûr, ravi les abonnés de la belle actrice. Séparée de Thierry Peythieu, c'est en toute logique que les anciens mariés passent leurs vacances chacun de leur côté. Le réalisateur a pour sa part posé ses valises en Italie, à Vernazza plus précisément, un lieu mis en avant dans le dessin animé Luca (disponible sur Disney+). Il a ainsi eu une pensée pour son petit prince qui apprécie ce film. "Pour toi mon amour de petit Tom. Papa est sur les terres de tes copains (Luca, Alberto et Giulia)", a-t-il écrit en légende de photos de paysages.