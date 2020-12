Ingrid Chauvin séparée de Thierry Peythieu : Cet homme sur lequel elle peut compter

La nouvelle avait choqué les fans d'Ingrid Chauvin et de Demain nous appartient. Le 11 novembre 2020, l'actrice de 47 ans a annoncé sa rupture avec Thierry Peythieu, après plus de neuf ans de mariage. Et pour affronter cette épreuve, elle peut compter sur le soutien de l'un de ses partenaires de jeu de DNA.

Alexandre Brasseur (49 ans) a été interrogé par le magazine Télé Star (édition du 14 décembre). Et pour la première fois, il a évoqué la séparation d'Ingrid Chauvin et du réalisateur de Demain nous appartient Thierry Peythieu. "On sait qu'on peut compter l'un sur l'autre si on a besoin de s'épancher. Elle ne s'en prive pas et je suis heureux d'être là pour elle", a confié celui qui incarne son ex Alex dans la série de TF1. Les deux acteurs travaillent ensemble sur ce projet depuis 2017 et sont très proches. "J'adore travailler avec Ingrid et j'ai un profond respect pour la femme qu'elle est", a-t-il ajouté. De tendres paroles qui donneront le sourire à la maman de Tom (4 ans).

Afin d'annoncer sa rupture avec Thierry Peythieu, Ingrid Chauvin avait écrit en légende d'une photo de son mariage : "Parfois nos vies ont besoin d'être complètement chamboulées, changées, réorganisées... Avec le père de mon fils, nos chemins se séparent. Je me dois de vous l'annoncer, sans pour autant vouloir communiquer davantage. Merci par avance de votre respect que je sais immense. Je vous embrasse. Ingrid. #separation #theend." Si elle n'a jamais dévoilé la raison de leur séparation, l'actrice de 47 ans avait posté un mantra troublant le 19 novembre : "La douceur triomphe sur la colère, la générosité triomphe sur la méchanceté, la vérité triomphe sur la tromperie..." Certains y avaient vu là une révélation sur une possible tromperie.

Interrogé par Closer, un proche du couple avait assuré que la raison de leur séparation devrait beaucoup faire parler : "Un jour, Ingrid parlera, et ça fera l'effet d'une bombe. Elle puise sa force dans l'amour inconditionnel qu'elle a pour son petit garçon, mais c'est très dur. Elle n'aurait jamais imaginé vivre ce qu'elle vit actuellement. Le couple modèle qu'elle formait avec Thierry n'était plus qu'une façade. Au fond, elle savait déjà... il fallait juste qu'elle trouve la force et le courage de partir."