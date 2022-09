Iris Mittenaere fiancée à Diego : ce détail sur leurs signes astrologiques qui n'arrange pas leur couple

C'est une information qu'elle n'a pas eu envie de garder pour elle longtemps. Après avoir frôlé le drame en Grèce, les vacances de rêve d'Iris Mittenaere se sont finies de la meilleure manière qu'il soit, par une demande en mariage de son compagnon Diego El Glaoui. Une heureuse nouvelle que l'ex-Miss Univers a naturellement partagée avec ses fidèles abonnés sur Instagram. Révélant au passage les coulisses de cette demande, et postant une photo de son superbe diamant. Alors qu'ils viennent de fêter leur trois ans d'amour, Iris Mittenaere avait parlé d'une évidence entre eux. Et pourtant, un détail sur leurs signes astrologiques n'a pas arrangé la jeune femme de 29 ans.

C'est en effet ce qu'a confié la Miss France 2016 à nos confrères de Gala, en février dernier. En se prêtant à leur jeu du CV, Iris Mittenaere, native du Verseau, a évoqué son signe astrologique. Révélant que son couple n'est pas compatible. À la question, "Quand tu as rencontré Diego, tu as regardé son signe astrologique ? C'est hyper important pour toi ?", elle a répondu : "Je ne l'ai pas fait au début et heureusement que je ne l'ai pas fait, car apparemment, nos signes ne sont pas ultra-compatibles." Diego El Glaoui est de son côté Capricorne, étant né le 11 janvier 1988.

Une romance "un peu neutre"

En effet, ces deux signes ne sont pas vraiment partis sur le papier pour vivre une folle histoire. Il est d'ailleurs promis à la femme Verseau et à l'homme Capricorne, une relation "un peu neutre, ni bonne ni mauvaise", mais rien de "néfaste" pour autant, comme le rapporte le site Astrotheme. L'alliance de ces signes, d'apparence plutôt détachée et froide, peut clairement "manquer de chaleur humaine", précise Marie-Claire. Mais peut-être que les ascendants d'Iris Mittenaere et de son futur époux ont permis de contrebalancer. Quoi qu'il en soit, entre ces deux-là, il ne semble pour le moment manquer de rien. Et c'est vers le mariage qu'ils ont décidé de se diriger, et les astres ne pourront rien changer à cela.