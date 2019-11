Iris Mittenaere : Gestes déplacés, blagues limites... elle balance

Il y a quelques jours, Iris Mittenaere se confiait sur les nombreux messages qu'elle recevait sur les réseaux sociaux de personnes qui tentaient de la séduire. Un trop plein d'attention qui se rapproche même du harcèlement comme elle le déplorait auprès de Mouloud Achour dans Clique. Pourtant, depuis son sacre de Miss France en 2015, la jolie brune de 26 ans est plutôt familière avec la drague lourde.

Interrogée à ce sujet par nos confrères de Télé Loisirs, Iris Mittenaere est revenue sur la façon dont sont parfois traitées les Miss France. "C'est vrai qu'on devient rapidement un objet. Rien que le fait d'oublier notre prénom. On nous appelle plus facilement Miss France qu'Iris. Et les gens oublient parfois qu'on est humain. Et ouais, on a des gens qui sont très pressants. Comme pour un 'objet', on nous emporte d'un endroit à un autre en nous tirant le bras. Parfois en oubliant qu'il y a une sphère autour de nous qu'il faut respecter", explique-t-elle.

La chérie de Diego El Glaoui témoigne même de gestes inappropriés qu'elle a subi en silence : "On a des gens qui 'malencontreusement' mettent des mains un peu déplacées lors d'une photo. (...) Et puis on a surtout des blagues très limites à longueur de journée. C'est malheureux mais oui ça a été une partie de mon année de Miss France quand même."

Visiblement, trois ans après sa victoire, Iris Mittenaere n'est toujours pas débarrassée de la lourdeur de certains hommes puisqu'elle assure que cela s'inscrit désormais dans son quotidien. "Je pense qu'être une femme dans ce milieu là, peu importe ce qu'on fait, écharpe de Miss ou simplement animatrice... Ouais, on subit ça." Et à l'heure où de nombreuses victimes brisent le silence et lèvent le voile sur leurs bourreaux, l'ex de Kev Adams est plus que jamais déterminée à prendre la parole. "Il faut en parler et faut surtout montrer aux nouvelles générations que justement elles ont la parole. Elles ont le droit de dire non, elles ont aussi le droit de s'offusquer."