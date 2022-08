Iris Mittenaere incendiaire en bikini string : vacances de rêve en Grèce avec Diego

A l'instar de nombreux français, et d'une bonne partie du show business, Iris Mittenaere passe donc ses vacances estivales sous le soleil des Cyclades, en Grèce. La reine de beauté âgée de 29 ans s'éclate avec son compagnon, Diego El Glaoui, et n'hésite pas à partager des photos à ses millions d'abonnés sur Instagram. L'occasion de voir qu'elle a embarqué tout un tas de bikinis dans sa valise. Elle a définitivement mérité son titre de Miss Univers...

Des jambes à n'en plus finir, un ventre ultra plat - certains ont eu l'audace de l'attaquer sur son poids ! - et une silhouette de sirène, on ne sait pas si Iris Mittenaere a travaillé pendant des mois son summer body mais force est de constater que la jeune femme rayonne pendant son séjour grec. Sur Instagram, où elle est suivie par 3 millions de followers sous le charme de ses courbes de rêve, elle a ainsi posté une publication la montrant faisant étape sur la petite île d'Ios. Vêtue d'un bikini string bleu, elle est apparue incendiaire. Iris et son amoureux Diego se sont offerts une sortie en bateau, une baignade dans les eaux bleues et un déjeuner léger. "Comment décrire une journée parfaite en 5 photos... Le soleil, de l'eau fraîche sur la peau, mon amoureux et une nourriture délicieuse. Ps : les bulles sont parfaitement normales, j'avance dans l'eau", a écrit la jeune femme en légende de sa publication.