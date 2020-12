Isabelle Balkany bouleversée : Opération d'urgence pour un de ses petits-enfants

Alors qu'ils échappaient à un Noël en prison, malgré leurs multiples condamnations, Isabelle et Patrick Balkany n'avaient pas trop le coeur à la fête ces derniers jours... Le 26 décembre 2020, l'ancienne adjointe à la maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) a dévoilé qu'un de ses petits-enfants avait eu un pépin de santé.

Sur son compte Twitter, où elle est très active et s'amuse à multiplier coups de griffes, bons mots et blocage d'opposants, Isabelle Balkany a donc fait une triste annonce. "Encore un coup au coeur... Opération chirurgicale d'urgence pour l'un de nos petits-enfants adorés... Tout va bien, mais Papou et Mamisa méchamment secoués... Dodooooooooo et demain... rien !", a-t-elle écrit, agrémentant sa publication d'émojis coeurs brisés pour relater son état d'esprit de grand-mère bouleversée.

Le lendemain de ce message inquiétant, Isabelle Balkany était déjà moins secouée, heureuse de l'opération réussie. Toujours sur son compte, où elle possède 23 000 abonnés, elle a donné des nouvelles rassurantes. "La magie des lutins... Un médecin au top, plein de bisous d'amour... et toute l'inquiétude s'envole !", a-t-elle écrit. En revanche, elle est restée discrète sur le motif de l'opération.

Isabelle Balkany et son mari Patrick sont les parents de deux enfants : Alexandre (né en 1976) et Vanessa (née en 1980). Des enfants avec lesquels les relations semblent parfois tendues comme on a pu en avoir la démonstration lors des dernières élections municipales pendant lesquelles ils avaient clashé publiquement leurs parents... En revanche, ils adorent passer du temps avec leurs petits-enfants, notamment dans leur résidence à la campagne.