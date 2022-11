Isabelle Bouysse (Mystères de l'amour) nue face à Johnny Hallyday et 180 000 personnes, ces images oubliées

Plus besoin de la présenter pour les fans des Mystères de l'amour. Isabelle Bouysse est une véritable star de la sitcom. Depuis de nombreuses années, elle donne la réplique à Patrick Puydebat, Philippe Vasseur ou encore Hélène Rollès en interprétant le rôle de Jeanne Garnier. Un rôle qu'elle défendait déjà auparavant dans Les Vacances de l'amour. Mais certains ignorent peut-être qu'avant de se démarquer en tant qu'actrice, Isabelle Bouysse a été danseuse.

En effet, la jolie brune qui célèbre ses 51 ans ce mercredi 23 novembre a même réalisé plusieurs ballets. Mais c'est en 1993 qu'elle s'est particulièrement illustrée en débarquant sur la scène du Parc des Princes à l'occasion d'un concert exceptionnel de Johnny Hallyday pour ses 50 ans. A l'époque, le spectacle était marqué par un défilé de Harley Davidson, des bagarres chorégraphiées et un Johnny qui faisait son entrée au beau milieu des 180 000 spectateurs. Et, au moment de chanter son tube Gabrielle, l'artiste regretté a accueilli Isabelle Bouysse. La jeune femme, âgée de 22 ans à l'époque, se déhanchait près des musiciens et tournait sensuellement autour de Johnny lui-même, dévoilant une superbe plastique. La belle Isabelle affolait ainsi le public en apparaissant nue et n'étant recouverte, apparemment, que d'un maquillage bleu. Une séquence culte qui est sans doute restée dans la mémoire des plus fervents fans de Johnny Hallyday !

Je suis tombée dans les pommes

Quelques années plus tard, en 1996, Isabelle Bouysse a rejoint le casting des Vacances de l'amour et a entamé l'aventure professionnelle de sa vie. Une aventure qui a parfois pu se révéler dangereuse ! En effet, elle a déjà confié qu'une scène en particulier aurait pu vraiment mal finir : "Je devais nager jusqu'à un bateau où Philippe Vasseur, Patrick Puydebat et Tom Schacht étaient menottés. Le problème, c'est que l'hélico est resté au-dessus de moi [après avoir sauté dans l'eau toute habillé depuis l'appareil, ndlr]. Je m'enfonçais dans la mer et je ne pouvais pas remonter à la surface". Heureusement, "les garçons ont compris qu'il y avait un problème". "Patrick a sauté pour venir me chercher. Je suis tombée dans les pommes. Il m'a ramenée au bateau. Tout s'est bien fini mais c'était chaud bouillant !", avait-elle précisé.