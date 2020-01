Isabelle Huppert, Léa Seydoux divines naïades du dîner des Révélations des César

Un vent de talent a soufflé du côté du Petit Palais, le lundi 13 janvier 2020. Avant que la cérémonie des César ne soit transmise en direct sur Canal+ – présentée par Florence Foresti ! –, avant même que la liste des nominations ne soit officiellement révélée, trente-six jeunes acteurs se sont réunis dans le 8e arrondissement de notre capitale à l'occasion du dîner des Révélations 2020. Parmi la foule d'étoiles qui ont brillé sur le tapis rouge, Isabelle Huppert et Léa Seydoux étaient sans doute les plus scintillantes.

Récemment à l'affiche de Frankie, d'Ira Sachs, Isabelle Huppert n'était pas venue que pour les petits fours. C'est dans une démarche de transmission qu'elle s'était jointe à l'heureuse bande de sélectionnés, puisqu'elle était la marraine de l'actrice Manon Clavel (La Vérité, d'Hirokazu Kore-eda). Elle avait revêtu une splendide robe à motifs griffée Chloé. Quant à Léa Seydoux, particulièrement en forme ce soir-là, elle a multiplié les sourires et les élans de tendresse auprès de sa petite protégée Maud Wyler (rôle principal du documentaire Ils ont jugé la reine, d'Alain Brunard, qui retrace les trois derniers jours de Marie-Antoinette).

Des agissements opaques et discriminatoires indignes

Bien que chacun attende de savoir qui sera en lice pour être élu meilleur espoir féminin et masculin, ces deux jeunes comédiennes ont eu plus de chance que d'autres. Dans la liste des jeunes pousses, certains ont demandé à spécifiquement avoir un parrain ou une marraine... recalés à la dernière minute par l'Académie des César. Le soir du dîner des Révélations, certains ont même dénoncé "un grave problème de fonctionnement" et "des agissements opaques et discriminatoires indignes". La réalisatrice Claire Denis, notamment, n'a été validée qu'en dernière minute, "sous la pression", pour tenir le bras d'Amadou Mbow – Atlantique. Quant à l'écrivaine Virginie Despentes, acceptée in extremis également, elle n'a pas réussi à se libérer. Jean-Christophe Folly, qui souhaitait être son filleul, ne s'est donc pas joint aux festivités.