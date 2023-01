Isabelle Mergault "support masturbatoire" ? Un auditeur surprend l'actrice en direct dans Les Grosses Têtes

Ça fait au moins deux ans

Pour rappel, celle qui a connu des complications concernant son état de santé au cours des dernières années faisait de drôles de confidences sur sa vie sexuelle dans l'émission en avril 2021. Car ce jour-là, Laurent Ruquier s'était demandé pourquoi elle portait un pansement à l'oeil, et notamment si cela ne cachait pas quelque chose de grave comme par exemple un coup reçu d'un amant violent.

"Faudrait déjà que j'ai un mec ! Moi depuis qu'on a vu la bi** à Griveaux, j'ai pas bai** ! Ça fait au moins deux ans, je vous jure c'est mon repère, c'est mon anniversaire. Deux ans à peu après. C'était quand ? Il y a un an et demi, deux ans non ?", avait-elle alors répondu, de quoi surprendre ses camarades. Des confidences cashs, de la part de la réalisatrice du film Je vous trouve très beau.