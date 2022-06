Isabelle Morini-Bosc absente de Touche pas à mon poste : la triste raison révélée...

Rappelons qu'en mai dernier, alors qu'elle devait participer à Fort Boyard, Isabelle Morini-Bosc avait évoqué un pépin de santé. "2 béquilles, mes auxiliaires de vie depuis jeudi. Et oui, 1 stupide chute a entraîné 1 stupide entorse", avait-elle lancé sur le réseau social de micro-blogging. Quelques temps plus tôt, elle avait déjà évoqué l'état de santé de son mari Alain Morini. "Il a subi plusieurs opérations avec un pronostic vital engagé et j'ai préféré me mettre en retrait pour m'occuper de lui. Cyril a bien compris ma situation", avait-elle confié au magazine Closer. Au micro de Jordan De Luxe, la chroniqueuse avait révélé que son cher époux souffrait d'une pathologie très commune et pas bénigne, sans toutefois en dire plus.

Que les téléspectateurs se rassurent ! Dans son message sur Twitter, Isabelle Morini-Bosc donne rendez-vous samedi au public, dans l'émission TPMP People présentée par Matthieu Delormeau. Ce sera peut-être l'occasion d'en dire plus sur ce qui lui est arrivé et de donner des nouvelles de son mari.