Issa Doumbia aminci : il dévoile son nouveau look audacieux !

On peut également repérer l'animateur Arthur et la chanteuse Shy'm qui ont immédiatement qualifié leur ami de "beau gosse". Quant aux fans de l'humoriste, ils n'ont pas non plus tari d'éloges. "Tu as le droit de te trouver beau parce que c'est vrai", "Tu as le droit d'apprécier le fruit de tous tes efforts !", "C'est juste s'aimer et se sentir bien donc no problem", "C'est de l'autokiff et il en faut absolument pour l'estime de soi", "Non ce n'est pas du narcissisme, juste la vérité", peut-on notamment lire parmi les nombreux commentaires publiés.

Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'Issa Doumbia ose ce look 100% blond. Le 11 septembre 2021 au Parc des Princes, à l'occasion d'un match du Paris Saint-Germain contre Clermont, le comédien avait déjà arboré un look similaire. Assis dans les tribunes, il avait alors été photographié, très concentré sur le jeu. Reste que cette fois, il a également dévoilé fièrement sa nouvelle tête sur les réseaux sociaux...