Issa Doumbia passé du 7XL au XL : les secrets de sa folle perte de poids dévoilés

Le jeûne intermittent, clé de la réussite pour Issa Doumbia ?

Trois ans plus tard, en 2022, Issa Doumbia est radicalement métamorphosé. Sur Instagram, Yanisport avait indiqué que le comédien avait également eu recours au jeûne intermittent dans sa transformation physique. "Le jeûne intermittent va inciter à manger assez tôt le soir, ne pas grignoter entre les repas et surtout ne pas manger juste pour manger, comme les petits-déjeuners qu'on peut avaler machinalement alors qu'on n'a pas forcément faim. On s'écoute plus et on mange moins de produits transformés (comme les céréales) qui donnent ensuite un coup de fatigue quelques heures plus tard", avait-il révélé.

Une solution très efficace pour l'acteur mais qui doit rester occasionnelle et qui se fait en complément d'entraînements physiques réguliers. Yanisport expliquait : "Issa Doumbia a arrêté le jeûne intermittent : il s'écoute et il a peut-être besoin de manger plus le matin en cette période. Mais qui sait, en septembre aura-t-il envie de reprendre ? Il faut vraiment suivre son corps, et c'est mon rôle de l'écouter lui aussi. Ça ne sert à rien de se forcer (..) C'est ça qui a fait la réussite de ses entraînements : ne jamais être radical !".