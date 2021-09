Issa Doumbia métamorphosé : nouveau look pour l'humoriste repéré avec les VIP au Parc des Princes

Samedi 11 septembre 2021 s'est déroulée une rencontre très attendue au Parc des Princes : celle entre l'équipe du Paris Saint-Germain et celle de Clermont. Un affrontement que de nombreuses stars n'auraient raté pour rien au monde. Car, dans les gradins, les people français comme internationaux, étaient réunis en vue d'assister à la victoire écrasante de l'équipe parisienne (voir diaporama).

Avec cette énième victoire, l'équipe du Paris Saint-Germain maintient sa première place au classement de la Ligue 1. Un exploit réalisé sous les yeux d'un Lionel Messi très attentif au jeu de ses coéquipiers. Installé aux côtés de son ami, le joueur Angel DiMaria, la nouvelle recrue du club parisien a visiblement apprécié le match. Mais alors que Kylian Mbappé défendait les couleurs du club sur le terrain, sa maman, Fayza Lamari était parfaitement installée pour observer les exploits de son fils. À cela, ce match a également réuni d'autres joueurs emblématiques l'image de Marco Verratti et Sergio Ramos qui ont pu profiter, l'ombre d'un instant, d'un match rempli de rebondissements aux côtés de leurs familles respectives.

Des supporters de renom

Côté people, il fallait notamment compter sur l'humoriste, comédien et animateur Issa Doumbia. Celui-ci est apparu métamorphosé avec un tout nouveau look. En effet, il s'est affiché avec la barbe et les cheveux blancs. Jusqu'à peu, sa pilosité était plutôt foncée. Sur son compte Instagram, au début du mois de septembre, il avait montré à ses abonnés un passage chez le barbier, de la mousse plein la barbe, celle-ci changeant progressivement de couleur. On a désormais sous les yeux le résultat final !

On a aussi pu retrouver certains membres emblématiques de l'équipe de Touche pas à mon poste sur C8 : à savoir Géraldine Maillet et Guillaume Genton. Le médecin du PAF, Michel Cymès était également de la partie tout comme le tennisman brésilien Gustavo Kuerten, venu en famille. L'épouse de Mathieu Vergne, Ophélie Meunier était quant à elle resplendissante dans les gradins. Affichant fièrement son joli ventre rond, la jeune femme de 33 ans s'est octroyé une sortie en amoureux. Il fallait aussi compter sur Cécile de Ménibus et un ami.

Côté résultats, le PSG a remporté haut la main sa victoire avec deux buts marqués par Ander Herrera (à la 20e et à la 31e minute) en première partie de match. Après la mi-temps, deux autres buts ont été marqués par Kylian Mbappé à la 55e minute puis par Idrissa Gueye à la 65e minute de jeu.