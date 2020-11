Issa Doumbia dans Mask Singer : interdiction de parler, chauffeurs aux yeux bandés... ses révélations filmées

L'aventure Mask Singer sur TF1 est terminée ! Issa Doumbia était caché dans le costume du Dragon et s'était hissé jusqu'à la finale de la compétition. L'acteur a profité de la fin de cette saison pour faire des révélations sur les coulisses de l'émission : les participants ont l'interdiction de parler, et leurs chauffeurs ont les yeux bandés !

Issa Doumbia compte plus de 900 000 followers sur Instagram. 900 000 internautes qu'il a invités à découvrir les coulisses de Mask Singer. L'acteur de 38 ans était un des candidats de la saison 2 de l'émission et a compilé de surprenantes images dans sa publication du samedi 28 novembre 2020. Issa s'est notamment filmé en train de rejoindre ses chauffeurs, qui l'amenaient en plateau.

"Là on va aux répétitions, une voiture va m'attendre à un endroit, je vais monter dedans et en fait vous allez comprendre comment ça se passe, explique un @issadoumbia méconnaissable sous une cagoule et des lunettes de soleil. Quand on arrive à la voiture, ils doivent avoir les yeux bandés ! (...) Et ils peuvent pas me regarder, et je peux pas parler avec eux."

Comme si la cagoule et les lunettes ne suffisaient pas, Issa Doumbia et les candidats de Mask Singer doivent également se couvrir le visage d'une visière. L'ancien héros de la série Nos chers voisins est effectivement tombé sur ses chauffeurs aux yeux bandés, en plus du masque de protection obligatoire contre la Covid-19.