Jacques Chirac "à poil" : Cette photographie du président nu bien protégée...

Le 26 septembre 2019, Jacques Chirac est décédé à l'âge de 86 ans, laissant derrière lui un héritage politique immense mais aussi des secrets. Il en est un qui se trouve dans un coffre-fort, si l'on en croit le journaliste Renaud Revel, auteur du livre Les Paparazzis de la République. Sur le plateau de C à vous le 21 février 2022, il a ainsi expliqué qu'il y avait une photographie de l'ancien président qui était gardée en lieu sûr : celle où il apparaît nu !

Stars de la vie politique, les chefs d'Etat doivent composer avec les photographes discrets qui captent des moments inattendus. Pour Jacques Chirac, il s'agit d'un cliché lors de vacances au Fort de Brégançon, lieu de résidence des présidents de la République française. "Jacques Chirac regardait dans les jumelles le yacht de Michael Schumacher qui mouillait aux alentours. Il était à poil effectivement", a expliqué l'écrivain dans C à vous.

La photographie a été prise par Stéphane Ruet, à l'époque jeune photographe de l'agence française Sygma. "C'était assez difficile de la prendre car la situation était bizarre. Même émotionnellement, c'était bizarre. On rigolait entre nous", se rappelait le photographe pour Le Figaro. Lui-même impressionné d'avoir pu capter ce moment particulier de l'homme le plus puissant du pays, il s'était interrogé sur le fait de publier, ou non, cette image du mari de Bernadette Chirac en tenu d'Adam. Prévue pour Paris Match, la photo restera sous scellé : "On avait décidé de ne pas la publier car l'Élysée est intervenu."

Dans Le Figaro, l'auteur de la prise de vue précisait : "On ne voyait pas l'intérêt journalistique de publier une telle photo. Et ça aurait posé des problèmes à l'agence pour continuer à suivre le président." L'entourage du président avait également alerté les autres magazines français pour les mettre en garde, tout en s'inquiétant de les voir apparaître dans un tabloïd britannique.

Anne-Elisabeth Lemoine, intriguée par cette "affaire d'Etat" semblable à peu d'autres, s'est demandée si la photo de Jacques Chirac dans le plus simple appareil pourrait finir par sortir. "Cette photo est bien dans un coffre de Paris Match depuis maintenant plus de trente ans (...) et elle ne sera jamais publiée", a assuré Renaud Revel.