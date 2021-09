Jade (Koh-Lanta) décidée à abandonner en off : cette discussion qui a tout changé pour elle

Déjà vingt ans que Koh-Lanta connait un succès fou sur TF1. Pour célébrer cet anniversaire, la production a concocté une superbe saison All Stars avec au casting "les meilleurs des meilleurs, la crème de la crème" à l'instar de Claude, Teheiura, Sam, Alexandra, Coumba ou encore Clémentine. Alors autant dire que pour ce Koh-Lanta, La Légende, la concurrence est rude. Toutefois, l'une des aventurières phares du programme a failli abandonner !

C'est en story sur Instagram mercredi 22 septembre 2021 que Jade a fait cette annonce inattendue. La jolie brune comptait déjà deux participations au célèbre jeu de survie : en 2007 lors de la septième saison elle est ressortie grande gagnante tandis qu'elle a été finaliste du Retour des héros en 2009. Cette troisième expérience aurait pu être prématurément stoppée... par sa volonté ! "Ma Christelle, tu es une personne tellement remarquable. Si vous saviez qu'au bout du deuxième jour, je voulais faire mon sac et quitter l'aventure ! Grâce à ses mots, j'ai eu la force de continuer. Alors juste pour ça, merci", écrit-elle en légende d'une interview de sa camarade.

Une révélation surprenante de la part de Jade, candidate emblématique et véritable guerrière. Les conditions de ce Koh-Lanta, La Légende sont dures. Pas de riz, pas de wok. Uniquement deux machettes pour chaque camp de départ, les hommes et les femmes. Mais ce manque de confort ne fait pas peur à Jade. Peut-être a-t-elle été confrontée à des moments de doutes intérieurs à propos des différentes stratégies des uns et des autres... Quoi qu'il en soit, l'aventurière de 38 ans ne donne pas plus de détails. Les raisons de cette décision avortée d'abandon restent alors secrètes.

Si Christelle a finalement pu raisonner Jade, un autre aventurier a abandonné le jeu. En effet, Freddy s'est blessé à l'épaule lors de la toute première épreuve, celle du parcours du combattant, et a été contraint de quitter Koh-Lanta, La Légende. Un départ contre sa volonté qui a certainement ravi son remplaçant Loïc, aventurier émérite de la saison des 4 Terres en 2020.