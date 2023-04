Jane Birkin "vulnérable, dans le besoin" ? Rares confidences de son petit-fils Ben Attal sur sa santé et leur relation

Son enfance n'a pas été celle de tout le monde : élevé par des parents célèbres, Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg, Ben Attal est né au coeur d'un clan d'artistes, au milieu duquel il a finalement réussi à se faire une place. Mais ses relations en famille n'ont pas toujours été évidentes, notamment avec sa famille maternelle, dont il n'a pas été très proche pendant longtemps selon ses confidences au podcast Tant qu'il y aura des hommes.

Adolescent rebelle, éloigné de sa mère et de ses soeurs pendant l'adolescence lorsque Charlotte Gainsbourg, en plein deuil de son aînée Kate Barry, est partie vivre à New York, le jeune homme avoue ne pas "avoir parlé pendant longtemps" à sa grand-mère maternelle, Jane Birkin. Mais depuis quelque temps, les choses ont changé : Jane Birkin, dont la santé préoccupe sa famille, fait désormais partie des personnes avec qui il veut passer du temps.

"Je viens de la retrouver. Je ne lui avais pas parlé pendant très longtemps et aujourd'hui que je la vois vulnérable, comme ça, dans le besoin, y a un truc qui s'est effacé en moi et j'ai juste besoin d'être là pour elle", raconte-t-il à la présentatrice Julia Molkhou. Une belle déclaration à celle qui selon lui "commence à être un peu fatiguée" et qu'il découvre peu à peu.

Se créer des souvenirs

D'ailleurs, il n'est pas le seul dans la famille : récemment, c'est Alice, sa petite soeur et "meilleure amie" de 20 ans qui avait accompagné leur grand-mère et leur mère à la Cérémonie des Césars pour Jane by Charlotte, le documentaire réalisé par Charlotte Gainsbourg. Une cérémonie d'où le trio est finalement reparti bredouille mais qui avait permis de souder encore plus leur complicité.

Pour rappel, Jane Birkin a souffert récemment d'un cancer puis d'un AVC. Et ces dernières semaines, le sort s'est à nouveau acharné puisqu'elle s'est cassé une omoplate, la contraignant à annuler tous ses engagements. Un passage difficile qui lui aura au moins permis de retrouver ce petit-fils, pudique et choyé par Elie et Yvette, ses grands-parents paternels et "piliers de Créteil", mais heureux de découvrir enfin sa grand-mère.

Devenu acteur, comme elle, mais également comme ses parents et sa tante Lou Doillon, le fiancé de Jordane Crantelle avait accepté il y a peu de tourner son premier vrai grand rôle sous la direction d'Yvan Attal dans Les Choses humaines, avec sa mère comme partenaire. Une expérience qui l'avait effrayé, par peur d'être "jugé par les gens qu'on aime", mais qui avait finalement été saluée. Et qui lui a créé des "souvenirs" avec ceux qu'il aime...