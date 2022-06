Jason Priestley (Beverly Hills) papa : ses 2 enfants sont déjà aussi grands que lui !

Il a fait fantasmer plusieurs générations en incarnant le très sexy Brandon Walsh dans la série Beverly Hills 90210, dans les années 1990. Mais celle qui a capturé son coeur pour de bon, c'est Naomi Lowde. Voilà qui explique que le comédien canadien, 52 ans, originaire de Vancouver, se soit rendu à la 61e édition du Festival de Monte Carlo, à Monaco, avec sa chère et tendre. Le couple n'était d'ailleurs pas seul dans l'avion qui leur a permis d'atteindre le continent européen.

Mariés depuis le mois de mai 2005, Jason Priestley et Naomi Lowde ont eu deux enfants. Une fille, nommée Ava Véronica, qui fêtera ses 15 ans début juillet, et un garçon, Dashiell Orson, 12 ans. Le quatuor a donc profité du Festival de Télévision de Monte Carlo à l'unisson. Parents et enfants ont même accepté de prendre la pose ensemble le soir de la cérémonie de clôture de l'évènement, organisée en la salle des Princes du Grimaldi Forum. On peut dire que le temps passe à toute vitesse, puisque les deux adolescents mesurent, déjà, la même taille que leur papa - ou presque -, à savoir 1m73.