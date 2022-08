Jason Priestley : Les enfants de la star de Beverly Hills déjà immenses, lui ressemblent comme deux gouttes d'eau

Ce dimanche 28 août, Jason Priestley souffle ses 53 bougies ! Pour beaucoup de gens et surtout les plus de 30 ans, il reste l'incontournable Brandon Walsh de la série Beverly Hills 90210. Personnage qu'il a incarné de 1990 à 1998. "Les gens me parlent parfois encore de Beverly Hills 90210 et du personnage de Brandon Walsh... Mais j'ai eu la chance de pouvoir participer à tellement d'autres séries, avec tellement de personnages tout aussi dynamiques et intéressants (...) Cette série était tellement emblématique et a eu tellement de succès dans le monde entier. C'est évident que les gens veulent parler de cette série, c'était un incroyable phénomène mondial lorsqu'elle passait à l'antenne. Ce fut une opportunité incroyable pour moi en tant que jeune acteur, donc je n'ai aucun problème pour en discuter !", avait-il confié à 20 Minutes en juin dernier. L'acteur était alors de passage en France pour le Festival de Télévision de Monte-Carlo qui s'est tenu à ce moment-là.

Ses enfants sont aussi grands que leur père

Parallèlement à sa carrière, Jason Priestley est devenu papa d'une fille, Ava Véronica née le 2 juillet 2007 et d'un garçon Dashiell Orson, né le 9 juillet 2009. Ils sont les fruits de sa relation avec Naomi Lowde avec laquelle il s'est marié en mai 2005. Tous étaient présents pour accompagner l'acteur de 53 ans au Festival de Monte-Carlo. Ce dernier a d'ailleurs partagé quelques photos de famille sur son compte Instagram. On remarque en voyant ces photos que ses enfants Ava et Dashiell qui ont bien grandi, ressemblent comme deux gouttes d'eau à leur père mais aussi à leur mère ! Le jeune Dashiell a quasiment le même sourire que son père à l'époque de Beverly Hills !