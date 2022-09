Jean-François (L'amour est dans le pré) : Rupture brutale avec Mélanie, il s'explique enfin...

Lundi 12 septembre, les téléspectateurs de M6 ont pu découvrir les aventures de Guillaume ou encore Alain dans L'amour est dans le pré 2022. L'émission était, comme à son habitude, suivie d'un inédit de L'amour vu du pré. L'occasion de prendre des nouvelles de Gilles de la saison 8 (2013) mais aussi de Jean-François, candidat emblématique de la saison passée.

S'il était resté discret jusqu'ici, l'éleveur de brebis ariégeois a enfin brisé le silence concernant sa rupture avec Mélanie. Rappelons que lors du tournage de l'édition 2021, Jean-François avait eu un coup de coeur pour la belle brune venue tout droit de la même région que lui. Une attirance réciproque. Ainsi, ils avaient vite échangé leur premier baiser une fois la prétendante venue sur son exploitation, ne laissant ainsi aucune chance à Marie-Ange (qui filerait aujourd'hui le parfait amour avec Didier). C'est ensemble que les deux candidats avaient fait leur arrivée devant Karine Le Marchand lors du bilan. Et rien ne laissait présager leur rupture peu de temps après.

"Je ne suis plus avec Mélanie depuis le mois de décembre. On s'est séparés. On a arrêté du jour au lendemain, ça ne le faisait plus. Je pense que j'ai de mauvaises habitudes peut-être, ou des manies de vieux garçon", a tout d'abord confié Jean-François dans L'amour vu du pré. Cette histoire d'amour a permis à Jean-François de mieux se connaître et de savoir ce qu'il souhaitait réellement. S'il est "à la recherche de quelqu'un", il a vite précisé qu'il n'était "peut-être pas prêt à vivre avec quelqu'un", mais qu'il était ouvert aux rencontres. Le message est passé.

C'est en mars dernier que des rumeurs de rupture avaient commencé à sortir. La raison ? C'est sans la belle Mélanie que Jean-François avait fait le déplacement au salon de l'Agriculture 2022, à Paris. En outre, le compte Instagram que l'éleveur de brebis avait créé pour partager quelques photos en compagnie de sa moitié avait été supprimé. Leur séparation avait été confirmée par Karine de sa saison sur Instagram. Sébastien et elle avaient fait le déplacement chez l'agriculteur pour sa transhumance (migration périodique du bétail entre les pâturages d'hiver et les pâturages d'été). Des vidéos avaient été partagées et, une fois de plus, Mélanie était absente. Un internaute s'est donc demandé ce qu'il se passait. "Elle n'est plus avec Jean-François", lui avait alors répondu Karine, sans donner de plus amples précisions. Désormais, le public sait enfin pour quelle raison cela n'a pas fonctionné.