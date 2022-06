L'amour est dans le pré : Rupture d'un couple phare, une ex-prétendante s'exprime

La triste nouvelle est désormais officielle. L'un des couples phares de L'amour est dans le pré 2021 ne file plus le parfait amour. Une information confirmée par Karine, la compagne de Sébastien (également candidat de la 16e édition).

Le week-end du 4 juin, de nombreux agriculteurs, parfois accompagnés de leur moitié, se sont retrouvés chez Jean-François, l'éleveur de brebis ariégeois. Il organisait sa transhumance (migration périodique du bétail entre les pâturages d'hiver et les pâturages d'été) et a partagé ce moment particulier avec ses proches et amis. Certains comme Sébastien et Karine ont partagé quelques photos de ces retrouvailles. Et surprise, une fois de plus, Mélanie n'était pas présente. En légende d'une vidéo postée par Karine, un internaute a donc questionné l'ancienne prétendante sur le sujet. "Elle n'est plus avec Jean-François" a-t-elle indiqué, sans donner plus de précisions. Une déception pour le public qui aimait beaucoup ce couple. Pour l'heure, les principaux intéressés ne se sont pas encore exprimés sur le sujet.