L'amour est dans le pré : Sébastien et Karine toujours en couple, cette photo qui ravit les fans

L'amour est dans le pré (M6) a changé la vie de nombreux agriculteurs. Grâce à l'émission de dating présentée par Karine Le Marchand, nombreux sont ceux à avoir trouvé l'amour et parfois même, fondé une famille. On pense notamment au couple emblématique de la saison 7 Pierre et Frédérique (2012). Sébastien (47 ans) aussi a eu le bonheur de rencontrer sa moitié et depuis, c'est toujours le bonheur.

Quand le candidat de L'amour est dans le pré 2021 a participé au programme, il était divorcé depuis trois ans. Il espérait enfin rompre avec la solitude qui lui pesait. Et Sébastien a bien fait de se lancer car lors de l'étape du speed-dating, il a eu un coup de coeur pour Karine, une belle brune de 47 ans qui habitait à Paris. Cette attirance s'est confirmée lors de la venue de sa prétendante sur son exploitation en Auvergne-Rhône-Alpes. Très vite, le lavandiculteur et éleveur bovin a échangé son premier baiser avec sa belle. Et depuis, ils ne se sont pas quittés.

Quand il a été victime d'un accident de quad au début de leur relation, Karine a été à ses côtés pour lui venir en aide à la maison ou sur son exploitation. Une épreuve qui n'a fait que renforcer leurs liens. La mère de famille et Sébastien ont donc pris la décision d'emménager ensemble. Un pas qu'ils ont sauté fin 2021. Depuis, ils sont toujours amoureux et le prouvent en partageant quelques photos sur leur compte Instagram. Lundi 4 avril 2022 par exemple, ils ont dévoilé une photo au restaurant. On peut y voir les tourtereaux fixer l'objectif avec un petit sourire. Un cliché qui a ravi leur communauté. Dans les commentaires, les internautes leur ont fait savoir qu'ils étaient magnifiques tous les deux. De quoi leur réchauffer encore plus le coeur.

Le 18 mars dernier, c'est tout aussi heureux et complices qu'ils avaient posé pour souhaiter un bon week-end à leur communauté.