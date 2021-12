Sébastien et Karine (L'amour est dans le pré) passent deux grands caps, leur bonheur partagé

Karine a annoncé deux grandes nouvelles à ses abonnés sur Instagram. La prétendante de L'amour est dans le pré 2021 a souhaité partager son bonheur sur le réseau social.

Ils forment sans conteste l'un des couples les plus appréciés du public. Sébastien, divorcé depuis trois ans et papa d'un petit garçon (âgé de 10 ans au moment du tournage) dont il a la garde, espérait rencontrer l'amour, le vrai. Et il semble bel et bien l'avoir trouvé dans les bras de Karine, une belle brune de 47 ans. Lors du speed-dating, le lavandiculteur et éleveur bovin de 46 ans a eu un véritable coup de coeur pour elle. Et il s'est confirmé lors du séjour à la ferme. Ainsi, ils se sont rapidement mis en couple et filent le parfait amour depuis.

L'accident de quad dont il a été victime et qui lui a laissé des séquelles aurait pu les séparer. Mais cet incident n'a fait que renforcer leur amour. Sébastien et Karine ont donc pris la décision de rapidement emménager ensemble. Bye bye la vie parisienne et bonjour la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mère de famille. Le 11 décembre dernier, elle a en effet posté une vidéo au cours de laquelle elle explique que c'était le grand jour. Les internautes ont pu voir son appartement vidé et rempli de cartons. "C'est le grand jour, j'attends Sébastien. Régis mon fils, Mélanie et Patricia ma meilleure amie que vous connaissez vont venir m'aider à déménager. Tout est prêt. J'ai hâte (...) Seb ne va pas porter évidemment parce qu'il a mal au dos, mais il va conduire le camion", peut-on l'entendre dire.