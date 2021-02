Jean-François Piège, la perte de son étoile Michelin : "Est-ce que j'en suis le responsable ? Oui"

L'édition 2021 du guide Michelin a fait des heureux. Tels que Mory Sacko (Top chef 2020) qui a reçu sa première étoile pour son restaurant MoSuke. Mais il y a aussi eu des malheureux et Jean-François Piège en fait partie. Pour la première fois, le chef de 50 ans s'est exprimé sur la perte de son unique étoile (décernée en 2019) pour son bistrot La Poule au pot.

Vendredi 5 février, l'époux d'Elodie était l'invité de Nagui dans La Bande originale (France Inter). Et il n'a pas échappé à une question sur sa rétrogradation. Même si c'est la première fois qu'il perd une étoile, Jean-François Piège préfère relativiser. "On a perdu cette étoile mais quand on l'a gagnée, on n'est pas allés la chercher. Elle est arrivée sans qu'on la demande", a-t-il tout d'abord confié. Avec La Poule au pot, il ne comptait en effet pas avoir cette distinction, simplement proposer de la cuisine traditionnelle à ses clients. "On n'a pas compris pourquoi elle est arrivée, je ne comprends pas pourquoi elle est partie", a-t-il poursuivi.

Jean-François Piège a tout de même tenté de trouver une réponse à cette question. Et selon lui, le coronavirus y est sans doute pour quelque chose. "Quand on a réouvert, on a réouvert comme on a pu. On avait des jauges qui étaient toutes petites, donc pas d'ambiance dans le restaurant, pas la magie du bistrot, ce qui fait un bistrot. Est-ce que j'en suis le responsable ? Oui, parce je suis le propriétaire avec Élodie, mon épouse. Je suis plus responsable car la cuisine, c'est ce qui m'incombe", a-t-il admis auprès de l'époux de Mélanie Page.

En découvrant la nouvelle, le papa d'Antoine (5 ans et demi) et Pia (bientôt 8 mois) n'a pas caché qu'il avait été touché. Mais une fois de plus, il a relativisé : "Ça m'a peiné pour les équipes. Après, comme ce n'est pas l'endroit où j'en voulais forcément une, ça ne me gêne pas. Ce qui toucherait à la gastronomie, c'est plus important." Son Grand Restaurant gastronomique deux étoiles (ouvert depuis 2015) n'a en effet pas été touché. Il aurait tout de même souhaité que cela évolue dans le bon sens, à savoir avec une étoile supplémentaire. "De ne pas en avoir plus, c'est peut-être ce qui me gêne le plus", a-t-il reconnu. Nul doute qu'il ne relâchera pas ses efforts pour l'obtenir dès que les restaurants pourront de nouveau ouvrir leurs portes.