Jean-François Piège touché par la mort d'un proche, célèbre chef qui a "rejoint les étoiles"...

Triste nouvelle pour Jean-François Piège. Le célèbre chef de 51 ans pleure la mort d'un de ses proches, lui aussi star des fourneaux. C'est sur les réseaux sociaux que l'ancien juré de Top Chef (M6) partage sa peine, et se remémore les bons moments passés avec le chef Michel Rochedy parti trop tôt, via une photo souvenir.

"La famille Rochedy dans son ensemble, ainsi que les familles Alfred et Walti, voudraient vous faire part de leur douleur, et du décès de Michel Rochedy, qui nous a quittés après un rude combat contre la maladie", peut-on lire via un communiqué. Le chef, surnommé le "Bocuse des Alpes" s'en est allé à l'âge de 85 ans dans la nuit du 14 au 15 novembre 2021. Il est une figure incontournable de Courchevel, célèbre station de ski en Savoie, où il a fondé Le Chabichou.

C'est au sein de ce même établissement que Jean-François Piège a fait ses première armes. En effet, il a rejoint l'équipe du Chabichou à sa sortie de l'Ecole hôtelière de Tain-l'Hermitage en 1988. Et cette expérience fut déterminante pour la suite de sa carrière. En souvenir de cette époque, il publie sur Instagram une vieille photo avec le regretté Michel Rochedy et Stéphane Buron. "Hier le Chef Michel Rochedy est parti rejoindre les étoiles. Il y a 34 ans j'ai débuté ma vie professionnelle à ses côtés avec Stéphane Buron, écrit-il. Que de souvenirs incroyables qui seront à jamais gravés en moi. Toutes mes pensées les plus sincères pour sa famille et pour Stéphane."