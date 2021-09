Jean Imbert avec l'ex d'un célèbre footballeur du PSG : rencontre improbable !

Le 8 septembre dernier, Jean Imbert a officiellement pris ses fonctions dans les cuisines du célèbre palace du 25 avenue Montaigne, à la suite d'Alain Ducasse. Déjà lorsqu'il cuisinait dans ses propres restaurants, entre Paris, New York et Saint-Tropez, l'ex-compagnon de l'actrice Lila Salet et de l'ancienne Miss France Alexandra Rosenfeld recevait régulièrement des célébrités dans ses cuisines. Le chef de 40 ans ne manquait jamais d'immortaliser ces visites pour son compte Instagram : Kylian Mbappé, Madonna, Omar Sy, Beyoncé et Jay-Z, Dua Lipa, Justin Timberlake, Marion Cotillard et Leïla Bekhti... Un attrait pour les stars qui lui a déjà valu des critiques.