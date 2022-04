Jean-Jacques Goldman : Ce petit caprice qui a contrarié les plans d'un autre chanteur...

Jean-Jacques Goldman, capable de faire des coups bas ? Dur à croire tant celui qui squatte depuis des années le podium des personnalités préférées des Français jouit d'une popularité hors du commun aussi bien auprès du grand public que de ses confrères du show business ; son absence aux Enfoirés continue encore d'être grandement regrettée. Mais, à en croire François Feldman, son confrère est capable de quelques interdictions...

Invité de l'émission Télématin le mercredi 6 avril, François Feldman venait faire la promotion de son nouveau titre intitulé Elle chante, sur lequel il retrouve sa grande complice, la chanteuse Joniece Jamison. Ensemble, ils ont cartonné en 1989 avec le tube Joue pas et comptent bien braquer les charts une nouvelle fois. D'ailleurs, cette parenthèse musicale doit faire le plus grand bien à l'Américaine âgée de 65 ans, récemment endeuillée par la mort de son mari...

Sur le plateau, François Feldman (63 ans) a relaté les coulisses de sa rencontre avec sa camarade et cela implique notamment Jean-Jacques Goldman. "J'avais fait le duo sur Joue pas avec Carole Fredericks, elle était venue faire la voix sur la maquette. Et puis après, elle m'a dit : 'Bon écoute, je vais te dire un secret, avec Jean-Jacques Goldman, on va sortir un album qui va s'appeler Fredericks Goldman Jones [avec les chansons Né en 17 à Leidenstadt et À nos actes manqués, écoulé à 1,3 million d'exemplaires, NDLR], en septembre... Et il ne veut pas que je fasse le duo", a-t-il d'abord contextualisé.

Embarrassée de devoir abandonner le projet, Carole Fredericks - qui est morte en 2001 - a alors trouvé un plan B après avoir discuté avec Jean-Jacques Goldman, lequel trouvait d'ailleurs que Joue-pas était une chanson "pas mal". François Feldman ajoute : "Elle m'a dit : 'J'ai une copine, Joniece Jamison, elle est sur la tournée, elle fait tous les stades... Elle arrive de Londres, donc si tu veux... En plus elle est plus jolie que moi, elle chante mieux que moi..." Heureusement, l'alchimie entre les deux prendra vite et la chanson se classera haut - jusqu'à la 2e place - dans le Top 50, au point d'y rester pas moins de 22 semaines !

Difficile d'en vouloir à Jean-Jacques Goldman sur ce coup... son album était quasiment prêt, dans le plus grand secret comme d'habitude, il ne souhaitait donc pas que Carole Fredericks chante ailleurs...