Jean-Jacques Goldman pas si absent ! Cette consigne importante donnés aux Enfoirés, qu'ils doivent appliquer

C'était important pour les artistes de retrouver ce contact

Dans le but de faire de ce spectacle un moment encore plus exceptionnel, Anne Marcassus a également apporté quelques changements à la mise en scène. "On a changé la conception scénique pour être encore plus proche du public. C'était important pour les artistes de retrouver ce contact", a-t-elle détaillé avant de révéler que le traditionnel morceau mélancolique de début de spectacle a cédé sa place a quelque chose de plus joyeux. "On a voulu redonner de l'espoir aux gens", a-t-elle signifié.

Pour cette nouvelle tournée, ce ne sont pas moins de 50 célébrités qui se sont produites sur scène. Parmi elles, on a pu noter la présence de tauliers comme Jenifer, Patrick Bruel, Patrick Fiori, Lorie, Garou, Nolwenn Leroy ou encore Mimie Mathy. Mais également des petits nouveaux comme Esteban Ocon (pilote français de Formule 1, ndlr) et Antoine Dupont (capitaine de l'équipe de France de rugby, ndlr).

Le spectacle des Enfoirés sera diffusé très prochainement sur TF1 et les CD et DVD sont déjà en pre-commande.