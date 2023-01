Jean-Jacques Goldman : Ses enfants proches ? Rares confidences de sa fille controversée, Caroline

C'est une jeune femme qui a longtemps eu du mal avec la notoriété : aînée des six enfants de Jean-Jacques Goldman (nés de deux unions différentes), Caroline, 46 ans, s'est consacrée à sa passion de la psychologie durant des années, restant dans l'ombre de son nom de famille très connu. Mais depuis deux ans, elle prend, elle aussi sa part de lumière : après son livre, File dans ta chambre !, où elle donnait ses conseils d'éducation stricte, elle a lancé un podcast sur le même thème.

Des conseils d'éducation parfois à l'opposé de "l'éducation bienveillante" que l'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, et qui lui valent parfois des critiques, voire des titres de presse qu'elle trouve "sans importance", selon ses confidences dans Le Point, qui lui consacre un portrait. Surtout qu'elle n'est pas seule : son frère Michael et sa soeur Nina la soutiennent et la comprennent.

"Tout le monde est très soutenant. Entre frère et soeurs, on a la même façon d'éduquer nos enfants. Et puis surtout, on rigole, on bouquine, on se câline : poser des limites, c'est aussi s'offrir de l'espace pour tout cela", explique-t-elle. En revanche, pas de confidences sur l'éducation que le trio a reçue enfant : respectant la discrétion de son père chanteur, elle ne parle que très rarement de lui. En revanche, elle le reconnait : si elle exerce ce métier aujourd'hui, c'est pour suivre sa mère, elle-même psy pour enfants.

"Toujours été compliqué pour nous..."

Mais son frère va plus loin qu'elle et la compare, justement, à leur père si célèbre. "Notre père aussi a quelque chose d'un psy, argumente-t-il. Écrire des chansons, après tout, c'est mettre des mots sur des souffrances et des joies universelles". Un bel hommage à sa soeur, dont les quatre enfants trouvent "assez comique que ses positions puissent la faire passer pour une harpie", qu'il complète avec un soutien inconditionnel.

Sachant à quel point la passion la submerge, il a en effet décidé de lui rendre hommage à travers une petite phrase : "Il a toujours été compliqué pour nous de prendre une place médiatique, explique-t-il à nos confrères. Il a fallu qu'elle se sente assez légitime dans son domaine pour le faire". En effet, la fratrie (également composée de Maya, 18 ans, Kimi, 17 ans, et Rose, 15 ans) n'est pas près de se lâcher !