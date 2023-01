Michaël Goldman se lâche avec Yanis Marshall : folle soirée d'anniversaire avec des candidats de la Star Academy

Bon anniversaire Tiana ! Le 3 janvier 2023, la candidate de la Star Academy a fêté ses 19 ans dans un pub. Des élèves ou des professeurs qu'elle a rencontrés dans l'émission de TF1 étaient conviés, parmi lesquels Michael Goldman. Et une photo n'est pas passée inaperçue.

Pour le grand retour de la Star Academy, Michael Goldman a été choisi pour endosser le rôle de directeur. Ainsi, les téléspectateurs ont l'habitude de le voir assez sérieux. Mais comme tout le monde, quand il est en soirée, l'homme de 44 ans se lâche. Il a répondu présent à l'invitation de Tiana pour célébrer son anniversaire. Au programme, un pub, de la musique et un gâteau évidemment. Et, au cours de la soirée, un cliché de lui a été dévoilé par Enola. On peut y voir le professeur de danse Yanis Marshall qui l'embrasse sur la joue et lui, qui fixe l'objectif. Des petits coeurs ont été ajoutés sur le cliché. Une belle complicité qui fait plaisir à voir.

Etaient aussi invités Chris, Léa, Louis ou encore Ahcène pour profiter de cette folle soirée. Et chacun a partagé quelques story sur son compte Instagram. Preuve qu'une belle amitié unit certains candidats de la Star Academy 2022.

Le 29 décembre dernier, c'est Stanislas qui célébrait ses 25 ans. Pour l'occasion, il avait misé sur une veste et un pantalon rose, ainsi qu'une chemise transparente qui n'a pas laissé ses abonnés insensibles. Léa, qui était invitée, a quant à elle fait sensation en crop-top. Ahcène, Amisse et Louis étaient également de la partie. Et fin novembre, c'est Yanis Marshall qui a enflammé la Toile avec les photos de son anniversaire. Une folle soirée au cours de laquelle il a embrassé une star de M6. Il a aussi versé du champagne directement dans la bouche de Michael Goldman avec la bouteille (quand on vous dit qu'il se lâche en soirée) ou a pris des poses déjantées. Un anniversaire dont tout le monde se souviendra à coup sûr.