Yanis Marshall (Star Academy) immortalisé en train d'embrasser une star d'M6 : photo inattendue !

Cette année dans la Star Academy, les téléspectateurs ont appris à découvrir les 13 élèves de la compétition mais aussi le corps professoral. Et celui-ci a tout autant rencontré le succès, se faisant une place dans le coeur des Français. C'est notamment le cas de Yanis Marshall qui a marqué les esprits tout au long de la saison, grâce à sa personnalité haute en couleur. Danseur et chorégraphe de l'émission, il a été à l'origine de drôles de séquences au château mais suscitait également l'attention chaque samedi lors des primes en direct. Ses tenues vestimentaires toujours très osées et spectaculaires ne manquaient par exemple pas de faire parler sur la Toile.

Car le show, Yanis Marshall sait assurément le faire. Il l'a encore prouvé au moment de fêter son anniversaire le 11 novembre dernier pour ses 33 ans. Un événement qu'il a célébré au 153, un bar à cocktail parisien qu'il avait privatisé pour l'occasion. Et ce mercredi 30 novembre, Yanis Marshall était heureux d'enfin pouvoir partager les photos de cet anniversaire sur sa page Instagram. Du moins quelques unes. Car le danseur en attend encore beaucoup d'autres ! Mais pour l'heure, ses abonnés ont pu découvrir des bribes de l'ambiance de folie qui régnait ce soir-là. Une grosse fiesta à laquelle ont participé plusieurs personnalités, dont des candidats de la Star Academy comme Julien (et son frère Mathieu Canaby), Tiana, Stan mais aussi la prof de chant Adeline Toniutti, le directeur Michaël Goldman, Karima Charni, la professeure d'expression scénique Laure Balon ou encore Bob Sinclar.

Gros rapprochement avec une star de M6

Nicolas Waldorf avait lui aussi reçu le précieux carton d'invitation pour cette soirée VIP. Et avec Yanis Marshall, il est apparu très proche. En effet, sur une photo en particulier, la star d'Incroyables transformations (M6) échange un baiser sur la bouche avec le danseur. Sans doute rien à y voir de plus que de l'amitié entre les deux hommes puisque Yanis Marshall a reproduit le même geste avec William Carnimolla, qui n'est autre que le styliste de Yanis Marshall, et d'autres amis à lui.