Jean-Jacques Goldman : Touchant courrier au maire de la commune de Saint-Viaud

S'il a d'abord cru à une blague, Roch Chéraud a finalement fait une copie de cette missive à tous les habitants de Saint-Viaud. "Ils sont super contents. En plus, c'est tombé le premier jour du déconfinement, c'était la bonne nouvelle de la journée !" Bien que la France soit "libre" depuis le 11 mai 2020, le coronavirus continue à sévir en nos frontières. "C'est des pères et des mères, docteurs, brancardiers, aides-soignantes, infirmières, agents de sécurité, entonnait Jean-Jacques Goldman dans sa mise à jour partagée le 23 mars dernier. Qui ont mille raisons de rester confinés, mais leur propre raison est de ne pas laisser tomber. Ils nous donnent du temps, du talent et du coeur." Des mots plus que jamais de rigueur...