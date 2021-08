Jean-Jacques Goldman : Toujours proche de Michael Jones ? Le musicien répond franchement

C'est l'un des duos les plus iconiques de la chanson française. Que ce soit à deux ou en compagnie de la regrettée Carole Fredericks, Jean-Jacques Goldman et Michael Jones ont composé et interprété de nombreux tubes qui restent encore aujourd'hui des classiques de la variété française. Une relation professionnelle et amicale s'est liée au fil du temps entre les deux hommes, toujours très discrets sur leur vie privée. Ensemble, ils ont longtemps collaboré aux Enfoirés avant de quitter la troupe.

Dans une interview accordée au journal La Provence, Michael Jones est revenu sur l'histoire qu'il entretient avec celui qui a changé sa vie. Les deux hommes de 69 ans ont notamment composé la chanson Je te donne, rapidement devenue culte et encore aujourd'hui très populaire, même si le musicien peine encore à expliquer une telle réussite. "C'est un énorme carton. Il nous a permis de bénéficier d'une très grosse médiatisation, bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Est-ce les arrangements, la mélodie née dans la tête de Jean-Jacques Goldman, le fait qu'elle soit interprétée en français et en anglais ? Difficile à dire", s'interroge-t-il.

Même s'il ne produit plus de musique depuis un moment, Jean-Jacques Goldman a su garder une belle connexion avec Michael Jones, comme ce dernier l'a dévoilé. "Nous sommes restés très proches. Entre nous, c'est une amitié de plus de 30 ans. Je viens de terminer une autobiographie, une rétrospective de ma carrière, et je lui ai demandé s'il acceptait d'en écrire la préface. Il a accepté", révèle-t-il.