Jean-Louis Aubert : Souvenir d'un concert dramatique, "Il y a eu deux morts"

Huit mois après son hospitalisation et une opération au coeur, Jean-Louis Aubert a repris du poil de la bête ! Il entame un marathon promo pour la réédition de son album solo, Refuge. Invité sur France Inter, le chanteur a réveillé un douloureux souvenir : un concert à l'issue duquel deux personnes ont trouvé la mort.

Ce mardi 2 mars 2021, Jean-Louis Aubert a répondu aux questions de Nagui dans l'émission La bande originale. Les animateurs ont retracé son parcours et évoqué un concert de décembre 1977, au Pavillon de Paris. Le chanteur du groupe Téléphone s'en souvient-il ? "Bien sûr, très très bien. Il y a eu deux morts, d'ailleurs", a-t-il répondu.

"Il y a eu une histoire de deal, un peu, dehors, et puis y'a eu un petit coup de couteau... et un gars au métro. Il y a eu la première page de L'Express, avec le journaliste qui a failli perdre un oeil en prenant la photo", a ajouté Jean-Louis Aubert. L'artiste a ainsi permis à Nagui de connaître les circonstances du drame.

Jean-Louis Aubert s'est aussi entretenu avec Le Monde. Il a raconté au journal sa jeunesse teintée de frustration musicale et son départ aux États-Unis, à l'âge de 19 ans. "Sans le sou, j'ai fait la manche sur Hollywood Boulevard avec les junkies. On était dans les bas-fonds, on consommait des produits qui nous mettaient dans des états hallucinants, s'est-il souvenu. À l'époque, il y avait une drogue très curieuse, une sorte de tranquillisant pour éléphant. J'ai fait une espèce de coma où je suis sorti de mon corps. Je marchais à quatre pattes dans la rue, je voulais attraper les voitures dans mes mains car je me voyais immense ! Une autre fois, j'étais sur une moto avec un gars, tous les deux drogués, nous sommes rentrés dans la baie vitrée d'un pavillon et nous sommes retrouvés dans le salon avec la Harley ! Un Easy Rider raté quoi ! C'était n'importe quoi."

En juillet 2020, Jean-Louis Aubert s'est fait hospitaliser. Pensant avoir contracté la Covid-19, le chanteur a appris qu'il souffrait d'une déformation cardiaque de naissance. Il a subi une opération d'une durée de 4 heures 30, suivie d'une infection de la vessie et des reins. Heureusement, Jean-Louis est totalement rétabli !