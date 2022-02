Jean-Luc Mélenchon jeune : Cheveux longs, barbe... Des looks radicalement différents

Jean-Luc Mélenchon était l'invité du journal de TF1 le dimanche 6 février 2022, dans le cadre de l'intense campagne pour les présidentielles. Face à Anne-Claire Coudray, le leader de La France insoumise a répondu aux questions qui taraudent les Français et les Françaises mais il a au préalable pu regarder son portrait réalisé par les journalistes de la première chaîne. L'occasion de voir des images d'archives de Jean-Luc Mélenchon dans sa jeunesse, avec des looks radicalement différents.

Cheveux longs à son époque trotskiste, costume cravate à 35 ans lorsqu'il a été élu sénateur de l'Essonne en 1986, poste qu'il a tenu jusqu'en 2000. "La première fois que l'on vous a vus à la télévision, vous fêtiez la victoire d'un élu socialiste, c'était en 1981. Qui y avait-il encore de vos 20 ans, quand vous n'imaginiez pas être élu plus jeune sénateur à 35 ans, bien peigné, cravaté. Mais il serait trop facile de vous résumer à ce que l'on voit de vous, votre jeunesse trotskiste", explique le portrait qui lui est fait sur TF1.

Dès son plus jeune âge, Jean-Mélenchon, aujourd'hui âgé de 70 ans, s'est intéressé à la politique. Élève au lycée Rouget-de-Lisle de Lons-le-Saunier, il a été un des meneurs du mouvement lycéen de la ville lors de Mai 68. Après son baccalauréat en 1969, il a rejoint l'Union nationale des étudiants de France (UNEF) dès son entrée à la faculté des lettres et sciences humaines de Besançon en septembre 1969. Un militantisme qui a évolué évidemment mais qu'il a transmis à sa fille unique Marilyne, secrétaire d'édition et femme engagée.

Sur TF1, ce dimanche, après avoir pu apprécier les photos d'archives, l'homme politique s'est étendu sur la politique internationale et la crise en Ukraine - Emmanuel Macron rencontre ce lundi ses homologues Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky pour tenter d'empêcher un conflit armé. Sur ce sujet, le candidat Mélenchon répond : "La France doit être non alignée, ce qui signifie que ni les Russes ne doivent entrer en Ukraine, ni les Américains ne doivent annexer l'Ukraine dans l'Otan." Le candidat insoumis crédité entre 9 et 13% des intentions de vote selon les méthodologies employées, a appelé à "la désescalade" des tensions en Ukraine, estimant que la France devait être "non alignée" et reprochant à Emmanuel Macron d'avoir un temps "fait monter le ton" dans ce dossier.