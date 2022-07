Jean-Luc Reichmann : Coma, fauteuil roulant, "squelette avec des pansements"... les séquelles de son accident

Quand on le voit sautiller de bonheur dans ses émissions, rire aux éclats ou blaguer avec ses invités, il est difficile de croire qu'il a traversé tant d'épreuves. Mais c'est sans doute pour ça qu'il aime tellement la vie... parce qu'il a failli la perdre sur la route. En 1984, Jean-Luc Reichmann a été victime d'un terrible accident de moto. L'histoire s'est déroulée il y a près de 40 ans, mais les souvenirs restent très vifs pour l'animateur de l'émission Les douze coups de midi.

J'ai entendu un mec dire : "Il est mort..."

"Je roule à 90, 100. Une personne d'un certain âge a fait un malaise cardiaque dans un véhicule sur la bande de face et m'a fauché, raconte Jean-Luc Reichmann dans les colonnes du magazine Ciné Télé Revue. Un choc frontal à 200 km/h. Le réservoir de la bécane m'est rentré dans le ventre, ma rate a explosé, le capot de la voiture m'a sectionné le bras gauche. Et j'ai entendu un mec dire : 'Il est mort'." A la suite de cette mésaventure, le compagnon de Nathalie Lecoultre est resté plongé dans le coma pendant des mois. Une fois réveillé, il s'est retrouvé dans un fauteuil roulant.

Aujourd'hui, à 60 ans passés, j'ai encore des douleurs

Cette époque effroyable, sa maman s'en souvient elle aussi comme si c'était hier. "On aurait dit un squelette avec des pansements partout" raconte-t-elle, des frissons dans le dos. Impossible d'imaginer Les Z'amours, Attention à la marche ou la série Léo Mattéï, Brigade des mineurs sans lui. Heureusement, le présentateur et comédien s'en est sorti après avoir subi de multiples opérations. "Les blessures sont des plaies ouvertes à tout jamais, ajoute-t-il. Aujourd'hui, à 60 ans passés, j'ai encore des douleurs." En juin 2022, Jean-Luc Reichmann célèbre les 12 ans de son émission Les douze coups de midi, diffusée quotidiennement sur TF1. Les pauses-déjeuner seraient, il faut l'admettre, bien moins solaire sans sa douceur et sa présence...

Retrouvez l'interview de Jean-Luc Reichmann dans le magazine Ciné Télé Revue, du jeudi 30 juin 2022.